Sivas Demirspor, 30 Sporcu ile Türkiye Güreş Şampiyonası\'na Katılıyor

Sivas Demirspor Kulübü, Ankara'da düzenlenecek Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'na 30 sporcuyla katılacak. Yoğun bir hazırlık sürecinden geçen minik pehlivanlar, kente madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Sivas Demirspor Kulübü, Ankara'da gerçekleştirilecek Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'na 30 sporcudan oluşan kafileyle katılacak. Şampiyona öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, madalya hedefiyle mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Sivas Demirspor da yerini alacak. Kafileye Güreş Koordinatörü Selahattin Avşar başkanlık edecek. Şampiyona öncesinde yoğun bir antrenman programı uygulayan Sivas ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak organizasyona odaklandı.

Ateş: "30 sporcumuzla katılacağız"

Sivas Demirspor Güreş Antrenörü Kadir Ateş, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, organizasyonun genç sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ateş, "Taha Akgül başkanımız altyapıya çok önem veriyor. Türkiye Şampiyonası'nı geçen yıl Sivas'ta yapmıştık. 10 bin sporcu katılmıştı. Bu yıl da Ankara'da yapılacak. Sivas Demirspor olarak 30 sporcumuzla katılacağız. İnşallah güzel başarılar alırız. Mevcut altyapıdaki çocuklarımızın maç tecrübesi kazanması için, maçlarda heyecanını yenebilmesi için bu gibi maçların bizler için çok önemi var. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül'e teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanımız çocuklara malzeme desteği de sağlıyor. Bu da sporcularımız için çok büyük bir teşvik oluyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS