Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı

Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı, 2023-2024 hentbol sezonunda gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde elde ettiği başarılarla Sivas'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, takımın başarılı performansından gurur duyduklarını ve Türkiye Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inandıklarını belirtti.

24.05.2024 11:16
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Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı, 2023-2024 hentbol sezonunda büyük bir başarıya imza attı.

Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde Sivas'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren hentbol takımı, maçlara damgasını vurdu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, hentbol takımının en iyi derece ile Sivas'a döneceğine inandığını söyledi. Tunç, "Sporcularımızın azmi ve disiplini sayesinde bu başarıyı yakalayacağımıza eminim. Gençlik Spor Hentbol Takımımız, bu sezon gösterdiği performans ile ilimizi gururlandırdı. Tüm sporcularımıza ve antrenörümüze, başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas Gençlik Spor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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