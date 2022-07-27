Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS

Sivas Bilardo Spor Kulübü'nde düzenlenen il şampiyonasına 32 sporcu katılım sağladı. 9 Top kategorisinde yapılan bilardo turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bilardo 9 top il birinciliği sona erdi - Son Dakika

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