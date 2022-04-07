Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü - Son Dakika
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Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü

07.04.2022 15:32
Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü

Rize'de yapılan Okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakalarına katılan Sivas ekibi 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Rize'de yapılan Okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakalarına katılan Sivas ekibi 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Rize'de yapılan okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakaları sona erdi. Pazar Mehmet Akif Pirim Spor Salonunda 18 ilden 269 sporcunun katılımıyla yapılan güreş maçlarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Grup birinciliği müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan güreş takımı derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Sivas güreş takımı, bu başarısından dolayı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. - SİVAS

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Türkiye, okullar, Sivas, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü - Son Dakika
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