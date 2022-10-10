Sivas haber... Sivas'ta modern 'Amatör Spor Evi' açıldı

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Amatör Spor Evi ve Kompleksi' açılışı ile Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi'nin projesi olan Sivas 4 Eylül Stadyumu yanında yer alan "Amatör Spor Evi ve Kompleksi" düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, spor il temsilcileri, antrenörler ve çok sporcu katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, tesisin spor camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Şimşek, "İlimize yakışır donanımlı ve çok kompleksli bir tesis olmuş. Şüphesiz spordaki başarı amatör spordaki başarıdan geçer. Amatör spora önem verirsek sporu tabana yaymış oluruz. Yeni sporcularımızın, yeni yeteneklerin keşfine zemin hazırlamış oluruz. Daha çok gencimizi daha çok vatandaşımızı da sporla buluşturmuş oluruz. Bu da yatırımla olur, tesisleşmeyle olur. Memnuniyetle müşahede ettim ki gerçekten şehrimizde son yıllarda spordaki tesisleşme büyük bir ivme kazanmış. Gerek yerel yönetimlerimizden gelen kaynaklarla, gerekse merkezi idareden gelen kaynaklarla önemli çalışmalar yapılmış. İşte bugün bunun bir örneğini burada yaşıyoruz ve bu örnek tesisi birlikte açıyoruz. İnşallah bu tesisimiz de ilimizde sporun gelişmesine ve ilimizde başarılı sporcuların çıkmasına büyük katkılar sağlayacaktır. İnşallah buradan çıkan sporcularımız ilimizi, ülkemizi gerek ulusal arenada gerekse uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek ve bizlerin her zaman gururu olacaktır" dedi.

"30 milyon TL'ye mal oldu"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Amatör Spor Evi'nin 30 milyon TL'ye mal olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi milletimizin teveccühü ile belediye başkanı olarak seçilince yine Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun destekleriyle birlikte bu tesisi yapmak da bizlere nasip oldu. Amatör spor evi de inşallah Sivas'ı temsil edecek nice sporcuların yetişmesine vesile olur diyorum. Uzun süre şehrin gündemini işgal eden ve ihtiyaç olan bir spor kompleksini hizmete sunuyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda yine tamamlanma aşamasında olan birçok tesisini açılışını yine birlikte gerçekleştirip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İçerisinde bulunduğumuz ve bugünkü rakamlarla yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan bu eseri de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle hizmete sunduk. Asıl olan şehrin ihtiyacı olan şehrin beklentisi olan hizmetleri yerine getirmek. Bu eserin ortaya gelmesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Amatör Spor Federasyonları Başkanlığımız, amatör spor kulüplerimiz ve tüm spor paydaşlarımızla birlikte ihtiyacı belirleyerek doğru ihtiyacı doğru bütçeyle rantabl şekilde kazandırmak adına bir tesisi ayağa kaldırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte de gençliğimize ve spor camiamıza hizmet edecek eserleri birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolünün de katılımı ile açılış kurdelesi kesildi.

Spor malzemesi dağıtıldı

Açılışın ardından Sivas Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine spor malzemesi de dağıtıldı. Daha sonra Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü sporcuların gerçekleştirdiği sportif gösterileri izledi. Vali Şimşek ile Başkan Bilgin, ok atışı yapan sporculara eşlik etti. Açılış tesislerin gezilmesinin ardından sona erdi. - SİVAS