Sivas İl Özel İdarespor, 6. haftada Seyhan Belediyespor ile 34-34 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nun 6. haftasında Sivas İl Özel İdarespor, sahasında Seyhan Belediyespor ile 34-34 berabere kaldı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da üstünlük sağlayamazken Sivas temsilcisi 1 puanla yetindi.
Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nun 6. haftasında Seyhan Belediyespor'u konuk eden Sivas İl Özel İdarespor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 34-34'lük beraberlikle ayrıldı.
Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Sivas İl Özel İdarespor, ligin 6. haftasında sahasında Seyhan Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için yoğun çaba gösterdi. Karşılıklı ataklarla geçen ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Mücadelenin sonunda skor tabelası 34-34'ü gösterirken, Sivas temsilcisi sahasında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
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