Sivas\'ın Akıncılar İlçesinde Yamaç Paraşütü Uçuşları Başladı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yamaç paraşütü uçuşları için ilk denemeler başarıyla gerçekleştirildi.

Kızıldağ Killik Yaylası'ndan başlayan ve Akıncılar ilçe merkezine inişle tamamlanan yaklaşık 25 dakikalık uçuşun, bölgenin yamaç paraşütü turizmine kazandırılmasında önemli bir adım olması bekleniyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi, yamaç paraşütü tutkunları için yeni bir destinasyon olma yolunda ilk adımını attı. İlçeye bağlı Kızıldağ Killik Yaylası'ndan başlayan yamaç paraşütü uçuşu, Akıncılar ilçe merkezine başarılı bir inişle sonlandı. Yaklaşık 25 dakika süren uçuş hem pilotlar hem de izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk deneme uçuşunu sosyal medya fenomeni Hasan Özlem çifti ile Pilot Sami Tenkur gerçekleştirdi. Rüzgarın ve yükseltinin elverişli olması sayesinde bölgenin bu spor için uygun olduğuna dikkat çekilirken, Akıncılar Belediyesi de bu potansiyeli değerlendirmek adına turizm yatırımlarına hız vermeye hazırlanıyor. İlk deneme uçuşunun ardından konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin doğal güzellikleriyle birleşen uygun coğrafi yapısının, Türkiye'de bu sporun merkezi konumundaki Fethiye ile yarışabilecek düzeyde olduğunu ifade etti.

Murat Sevinç: "Fethiye'den daha güzel bir alana sahibiz"

Yamaç paraşütü faaliyetlerini ilçeye kalıcı olarak kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Akıncılar ilçesinde ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. İlçemizde yamaç paraşütü yapmak için Kızıldağ'ın belirli bir noktasına geldik. Bu bölgeyi turizme kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İlçemizde bu sektörü canlandırmak için canla başla çalışacağız. Bundan sonra turizmin merkezi Akıncılar olacak" dedi.

"Bu manzarayı herkes görmeli"

Hasan Danışık: Uçuş sonrası ilk deneyimlerini paylaşan Hasan Danışık, "Hem ilçe hem de manzara süperdi. Herkese buradan uçmayı tavsiye ediyorum. Çok değişik bir duyguydu. Mutlaka hayatınızda paraşüt yapmanız gereken bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Bu deneyimi yaşamak bambaşka" diye konuştu. - SİVAS