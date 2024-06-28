Sivas'ın Porsuk Köyü, Güreşçi Fabrikası Olarak Örnek Gösteriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas'ın Porsuk Köyü, Güreşçi Fabrikası Olarak Örnek Gösteriliyor

Sivas'ın Porsuk Köyü, birçok köye örnek oluyor. Küçük yaşta güreşmeye başlayan Porsukluların başarısı şampiyonluklara uzanıyor. Köyde yetişen güreşçiler Türkiye, Balkan, Avrupa ve Gençlik Olimpiyatları Dünya Şampiyonu olmuşlardır. Porsuk Köyü'nde güreş bir yaşam tarzıdır ve her evden bir kişi kesinlikle güreş yapmaktadır. Köyde 100'den fazla pehlivan yetişmiştir ve köy, çevre köylere örnek olacak bir köydür.

28.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bulunan Porsuk Köyü, birçok köye örnek oluyor. Kurulduğu günden bugüne birçok şampiyon çıkaran köy, adeta fabrika gibi güreşçi yetiştiriyor. Küçük yaşta güreşmeye başlayan Porsukluların başarısı şampiyonluklara uzanıyor.

Sivas kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Porsuk Köyü, yetiştirdiği birçok güreşçi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren çocukların harman yeri olarak adlandırılan alanlarda güreşmeye başladığı köyde 7'den 70'e herkes güreşiyor. Türkiye, Balkan, Avrupa ve son olarak Gençlik Olimpiyatları Dünya Şampiyonu çıkaran köyde yeni güreşçiler de yetişiyor. Bir araya gelen Porsuklular, güreşerek zaman geçiriyor.

Porsuk'tan çıktı, dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mehmet Can Üngör, "Sivas'a bağlı Porsuk Köyü'nde yaşıyorum. Köyümüz Sivas'ta oldukça nam salmış bir köy. Köyümüzde birçok şampiyon var. Kendim bir yıl önce Fransa'da dünya şampiyonu oldum. Köyümüzdeki birçok güreşçi arkadaşlarımızın şampiyonlukları var. Önceden köy odalarında otururduk. Babalarımız bizi ortaya atarlardı. Güreşçi olanlarla köy odalarında güreşirdik. Bir düğün olduğunda herkes bir araya geldiğinde çayırda güreşe toplanırdık. Amcalarımızın sayesinde güreşe başladık. Sivas'ın Porsuk Köyü'nden çıktım, dünya şampiyonu oldum. Köyümüzü, Sivas'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettim" dedi.

Baydur: "Porsuk'ta güreş bir yaşam tarzı"

Porsuk Köyü'nde güreşin bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Güreş İl Temsilcisi Hayrettin Baydur, "Sivas'a göçtükten sonra güreşe başladık. Ordular Arası Dünya Şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'nda 3. oldum. Porsuk Köyü'nde herkes güreş yapar. Bu köyde güreş bir yaşam tarzıdır. Her evden bir kişi kesinlikle güreş yapıyor. Eskiden bütün düğünlerde güreş yapılırdı ama şimdi o gelenekler kalktı. Porsuk Köyü'nde güreş bir gelenek" dedi.

Dursun: "Köyde 100'den fazla pehlivan çıkmıştır"

Porsuk Köyü Muhtarı Hayati Dursun, "Köylerin ve ilçelerin değerleri olur. Bizim köyümüzün büyük bir değeri de pehlivanlık. Köyümüz kurulduğu günden bugüne dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları yetiştirdi. Bunu pehlivanlarımızla istişare ederek 'Pehlivanlar Diyarı' olduğumuzu hatırlatmak amacıyla giriş tabelası yaptırdık. Bu köyde 100'den fazla pehlivan çıkmıştır. Şu anda bize umut veren birçok gencimiz var. Gençlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Bizim köyümüz çevre köylere de örnek olacak bir köy" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Dünya, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ın Porsuk Köyü, Güreşçi Fabrikası Olarak Örnek Gösteriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ın Porsuk Köyü, Güreşçi Fabrikası Olarak Örnek Gösteriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement