Sivas judo takımı yarı finalde - Son Dakika
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Sivas judo takımı yarı finalde

05.04.2022 13:59
Sivas judo takımı yarı finalde

Niğde'de yapılan Analig Judo Grup Müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan kız ve erkek takımı, müsabakalarda başarı göstererek yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Niğde'de yapılan Analig Judo Grup Müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan kız ve erkek takımı, müsabakalarda başarı göstererek yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Anadolu Yıldızları Ligi Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Analig judo grup müsabakaları" sona erdi.

Niğde'de yapılan ve 2 süren heyecan dolu müsabakalara 9 ilden 79 sporcu katılım sağladı. Sporcular grup maçlarında kıyasıya mücadele ederek yarı finale yükselmek için ter döktü.

Grup maçlarına Sivas'ı temsilen katılan judo takımları derece yapmayı başardı. Erkek takımı 9 madalya ile ikinci olurken, kız takımı da 6 madalya ile üçüncü oldu. Erkek ve kız takımı 16-17 Nisan'da Aksaray'da yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazandı. - SİVAS

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Türkiye, Niğde, Sivas, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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