Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımının şampiyonluk sevinci
Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımının şampiyonluk sevinci

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımının şampiyonluk sevinci
16.02.2026 11:30
Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımını Yozgat'ta düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Yarı Final müsabakalarında şampiyon oldu.

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımını Yozgat'ta düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Yarı Final müsabakalarında şampiyon oldu.

Yozgat'ta 11-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen final müsabakalarında şampiyon olan Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Türkiye'de ilk 8 takım arasına girme başarısı gösterdi.

Sivas temsilcisi 7-11 Mart tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz, başarı gösteren voleybol takımını tebrik etti.

Başarıya odaklanmış ve inanmış bir takım ile elde edilen bu başarının diğer sporculara da örnek olduğunu söyleyen Yılmaz, "İlimizi temsilen müsabakalara katılan voleybol takımımız bu başarısıyla Sivas adına bir ilki gerçekleştirerek bizi gururlandırmıştır. Okul bahçesinde ve başka okulların spor salonlarında yaptıkları özverili çalışmalarla takımımızı bu seviyeye getiren beden eğitimi öğretmenimiz Tahir Demir'e ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını gösteren öğrencilerini tebrik ederek, Türkiye finallerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

