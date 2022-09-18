Sivas spor haberleri: Sivas Belediyespor: 6-0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Buğur Han Güler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta maçında Bursaspor sahasında Sivas Belediyespor'u ağırladı. Timsah Park'ta oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti.

Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı takım, net bir gol pozisyonunu basit bir hata ile elinin tersiyle itti. Maçın 3'üncü dakikasında Ozan İsmail Koç, Berat Altındiş'e gelen topa vurmak isteyince Bursaspor bariz gol pozisyonundan yararlanamadı.Karşılaşmanın 12'nci dakikasında ise sahneye Berat Altındiş çıktı ve sağdan yapılan ortayı kale önünde dokunarak ağlara gönderdi: 1-0Golden sonra kalesinde de tehlikeler gören Bursaspor ataklarında hız kesmedi. Maçın 43'üncü dakikasında yine sahneye Berat Altındiş çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Yeşil-beyazlı takım 48'inci dakikada Enver Cenk Şahin'in golüyle farkı 3'e çıkarttı: 3-0.Ataklarına hız kesmeden devam eden yeşil-beyazlı takım, 64'üncü dakikada Kubilay Sönmez'in güzel pasına iyi hareketlenen Enver Cenk Şahin'in golüyle skoru 4-0'a getirdi. Hem Bursaspor'a hem de Enver Cenk Şahin'e bu goller yetmedi. Mücadelenin 71'inci dakikasında yine sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, kendisinin 3, takımının 5'inci golünü attı.Bursaspor'da gol yağmuru Mustafa Genç'le devam etti ve 16 yaşındaki futbolcu, 78'inci dakikada farkı 6'ya çıkartan golü attı: 6-0.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor sahadan 6-0 galip ayrılarak puanını da 6'ya çıkarttı.

- Bursa