Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı

07.04.2022 13:13
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı

Sivas'ta 'Spor Sivas' projesi doğrultusunda 1 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Sivas'ta 'Spor Sivas' projesi doğrultusunda 1 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Sivaslı çocukları bir spor branşı ile tanıştırmak, onları spor ile iç içe yaşatmak için başlatılan ve dört yıldır yürütülen Spor Sivas projesi hızla devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Spor Sivas Projesi dahilinde, Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Sivas İl Özel İdaresi kaynaklarıyla alınan ildeki tüm okullara gönderilecek spor malzemelerinin dağıtım törenine katıldı. Sivas İl Özel İdaresinin maddi imkanları ölçüsünde temin edilen 1 milyon lira tutarındaki; eşofman, forma, şort, yağmurluk, raket, top ve çantadan oluşan spor malzemeleri öğrencilerin eğitim faaliyetleri sırasında kullanılması için dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, yarınların aydınlık olması ve daha iyi bir gençlik yetiştirmek için tüm imkanları kullandıklarını belirterek, "Diğer alanlarda biraz tasarruf etsek dahi eğitimde hiçbir şekilde tasarrufa yer vermeyeceğiz. Sporu bir yaşam kültürü haline getirmek istiyoruz. İmkan ve alt yapı oluşturup malzemeler alıyoruz. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneğine göre yetenekli çocukları seçiyoruz. Bütün gayretimizin özü de öğrencilerimizin spor alanında daha aktif olmasıdır. Gençlerimizi sosyal ve kültürel anlamda çok daha güçlü hayatın özünü ve manasını yaşayan bireyler haline getirmeliyiz" dedi.

"1 milyon lira harcandı"

Spor Sivas Projesinde 4'üncü yıla girdiklerini hatırlatan Vali Ayhan, "Pandemide biraz etkilendik maalesef ama yine de pandemi döneminde dahi olsa online kurallara devam etmeye çalıştık. Bu 4 yılın sonunda gençler gerek kulüpler anlamında, gerek bireysel olarak uluslararası müsabakalarda güçlü bir şekilde başarıya imza attılar. Başarı hikayelerine hep birlikte şahit olduk, bundan sonra da olacağız. Çocuklarımız ileriki dönemlerde İstiklal Marşımızı uluslararası müsabakalarda söylettirecekler, bayrağımızı dalgalandıracaklar. Ben buna yürekten inanıyorum. En önemli hedefimiz sporu tabana yayarak sporu çocuklarımızın bir yaşam felsefesi haline getirmektir. Alınan malzemelere 1 milyon lira harcandı. Bu projeyi çok fazla önemsediğimi ve sürekli takip edeceğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Programda; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Vali Ayhan'ın Eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım ile okul müdürleri ve öğrenciler de yer aldı. - SİVAS

Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı
Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı

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Anadolu Lisesi, Salih Ayhan, Şehit, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas'ta 1 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika


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