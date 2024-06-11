Spor

Sivas'ta 11-13 Yaş Güreş İl Birinciliği heyecanı yaşandı. Maçlarda güreşçiler başarı elde edebilmek için ter döktü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Serbest ve grekoromen güreş il seçme müsabakaları" düzenlendi. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonunda 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen heyecan dolu maçlarda güreşçiler başarı elde edebilmek için ter döktü. Serbest ve Greko-Romen stilde yapılan il birinciliğine Sivas bölgesi uluslararası ulusal ve il güreş hakemleri görev yaptı.

Güreş İl Temsilcisi Hayrettin Baydur ise, il birinciliğine katılan sporcuları tebrik etti. - SİVAS