Sivas\'ta 15 Temmuz\'a Anlamlı Dostluk Maçı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen dostluk futbol karşılaşmasında şehit aileleri, gaziler ve il protokolü bir araya geldi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir futbol karşılaşması düzenlendi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona şehit aileleri, gaziler ve il protokolü üyeleri katıldı.

Sivas Valiliği'nin ev sahipliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dostluk maçı, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına ithaf edildi. Karşılaşmada dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile il protokolü üyelerinin de yer aldığı organizasyonda, katılımcılar sahada ve tribünde anlamlı bir birliktelik sergiledi.

Takımların sahaya "İrade Bizim, Zafer Bizim" pankartıyla çıkması ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı. - SİVAS