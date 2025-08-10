Sivas\'ta Açık Hava Puta Şampiyonası

SİVAS'ta düzenlenen Açık Hava Puta Şampiyonasının ikinci gününde büyük kadınlar ve büyük erkekler grup atışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından gerçekleştirilen Açık Hava Puta Şampiyonası ikinci gününde de devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda yapılan şampiyonada bugün büyük kadınlar birinci grup ile büyük erkekler ikinci grup atışları yapıldı. 60 ilden 400 idareci, antrenör ve sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada okçular geleneksel kıyafetleriyle atışlarını gerçekleştirerek madalya için yarıştı.

Sivas Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "7 bölgede yapmış olduğumuz yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcularımız şuan da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Buradan çıkacak olan sporcularımız milli takım kampına katılmaya hak kazanacaklar. Biz de Sivas olarak birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Sivas'ta ikincisini düzenliyoruz. Biz Geleneksel Türk Okçuluğu olarak biz bir spor icra ediyoruz. 'Köklerimizden geleceğe' sloganıyla bir kültürü de icra etmiş oluyoruz. Biz küçük sporcularımızı aldığımızda önce okçuluğun önemini bilimsel olarak anlatarak, daha sonra ok atmalarını sağlıyoruz. İlimize gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Şampiyonaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İlimizin sporuna katkı sunuyoruz" dedi.

Şampiyona bu akşam yapılacak madalya töreni ile sona erecek.