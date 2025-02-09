Sivas'ta Amatör Maçta Gergin Anlar

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Sivas'ta amatör maçta ortalık karıştı

SİVAS - Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 18. hafta karşılaşmasında Sivas Dört Eylül Futbol ile Sivas Gücü Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.

Sivas'ta, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 18. haftasında Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi suni çim sahada karşı karşıya geldi. Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından kısa süreliğine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis zamanında müdahale ederek sahaya girdi ve olayların büyümesini engelledi.