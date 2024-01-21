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Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica'ya protesto - Son Dakika
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Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica'ya protesto

Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ardından basın mensupları, Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı. Sumudica da bu duruma şaşkınlığını gizleyemedi.

Sivas\'ta basın mensuplarından Sumudica\'ya protesto
21.01.2024 - 16:41,
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- Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica'ya protesto

SİVAS - Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Sumudica da şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica'ya protesto - Son Dakika
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