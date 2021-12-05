Sivas'ta dağcılar Zibraham Dağı'nın zirvesine tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, 2163 rakımlı Zibraham Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Suşehri ilçesi sınırlarında bulunan Zibraham Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışa 20 dağcı katıldı. Dağcılar, 6 kilometrelik Gökçekent- Tatar rotası boyunca 3 saat yürüyerek zirveye ulaştı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, zirvede Türk bayrağı açtıklarını belirterek, "Zorlu bir tırmanış oldu. Rota boyunca dağın güneş görmeyen kesimlerinde az da olsa kar vardı. Bazı kısımlarda ardıç, göknar, akağaç, pelit, meşe, sarıçam ve karaçamların içinden geçtik." ifadelerini kullandı.

Söylemez, tırmanışın Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kovid-19 yönergesine uygun şekilde gerçekleştirildiğini de aktardı.