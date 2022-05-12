Sivas'ta final sevinci! - Son Dakika
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Sivas'ta final sevinci!

12.05.2022 00:37

- Sivas'ta final sevinci! Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

- Sivas'ta final sevinci!

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivasspor'un, Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı duruma geçerek finale yükselmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'na maçı izleyen futbolseverler, karşılaşma sonunda kent meydanına giderek kutlama yaptı.

Tarihi Kent Meydanı olmak üzere cadde ve meydanları dolduran Sivaslılar, sevinç gösterilerinde bulundu. Arabalarla konvoy yapan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Sivas'ta final sevinci!
Sivas'ta final sevinci!
Sivas'ta final sevinci!
Sivas'ta final sevinci!
Sivas'ta final sevinci!
Sivas'ta final sevinci!

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas'ta final sevinci! - Son Dakika


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