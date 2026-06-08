Sivas\'ta Floor Curling Türkiye Şampiyonası

Sivas'ta düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda 28 ilden 45 takım ve 120 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Floor Curling Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Floor Curling Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Düzenlenen şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 gün boyunca devam eden organizasyonda sporcular hem takım ruhunu hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Türkiye'nin farklı illerinden yoğun katılımın olduğu şampiyonada 28 ilden 45 takım ve 120 sporcu mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Şampiyonanın ardından başarılı olan takımlar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları; Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Melih Şenol, Türkiye Curling Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Müsabaka Başhakemi Ahmet Mağat ile Sivas Curling İl Temsilcisi Ahmet Turan Vaşka tarafından takdim edildi. - SİVAS