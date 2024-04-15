Sivas'ta Merhum Nevzat Öztürk'ün anısına "Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Müsabakaları" düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül verildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Müsabakaları" gerçekleştirildi.
4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışma merhum Nevzat Öztürk'ün anısına düzenlendi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte salon, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan kulüplerin, gösterdikleri performanslarla izleyicilerin beğenisini topladı. Sporcular arasındaki rekabetin yüksek olduğu yarışmada, her biri birbirinden yetenekli ve başarılı performanslar sergilendi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Merhum Nevzat Öztürk'ün ailesine plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında yaşanan duygusal anlar yaşandı.
Minikler düzenlemesi dal kategorisinde Sivas Folklor Kurumu Spor Kulübü şampiyon olurken, Sivas Kazım Karabekir Spor Kulübü de ikinci oldu. Yıldızlar düzenlemesiz dalda Yurdum Spor Kulübü birinci, Gençler düzenlemesiz dalda Anadolu Folklor Kurumu Spor Kulübü birinci ve büyükler düzenlemesiz dalda ise Sultan Şehir Spor Kulübü de birinci oldu. - SİVAS
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