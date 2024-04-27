Sivas'ta kayak tarihi kitap oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas'ta kayak tarihi kitap oldu

Türkiye'de ilk kayak okulu Sivas'ta kuruldu. Sivas'ın kayak tarihi araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. İlhan Erzurum'un 'Sivas Kayak Tarihi' kitabı, Türkiye'nin ilk kayak merkezinden günümüze kayak sporunun gelişimini ve Sivas'ın öncü rolünü anlatıyor.

27.04.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kayak tarihi kitap oldu

Türkiye'de ilk kayak okulu Sivas'ta kuruldu

SİVAS - Türkiye'nin kayak tarihi açısından önemli bir yere sahip illerinden bir tanesi olan Sivas'ın kayak tarihi kitap oldu. Yapılan araştırmalar sayesinde Türkiye'de ilk kayak okulunun Sivas'ta askeri amaçla kurulduğu ortaya çıktı.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 26 yıl Türk Milli takımını çalıştıran Kayak antrenörü İlhan Erzurum, hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce bir adım attı. Yaklaşık 16 binin üzerinde gazete arşivlerini tek tek araştıran Erzurum, Sivas'ın kayak kronolojisi çıkarmayı başardı. Araştırmalar sırasında Türkiye'nin ilk kayak okulunun 1917 yılında Arif Hikmet Koyunoğlu tarafında Sivas'ın Suşehri ilçesi Buldur köyünde, askeri amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Bu zengin geçmişe ışık tutan İlhan Erzurum'un 'Sivas Kayak Tarihi' kitabı Türkiye'nin ilk kayak merkezinden günümüze kayak sporunun gelişimi ve Sivas'ın bu alandaki öncü rolünü anlatıyor.

"Türkiye'de kayak sporu askeri amaçla başlamıştır"

İlhan Erzurum, Türkiye'de kayak sporunun askeri amaçla başladığını ifade ederek, "Sivas kayak kronolojisi çok zengin. Türkiye'de kayak sporu askeri amaçla başlamıştır. Sivil hayata geçmesi 1930 yıllara denk gelir. Ama Türkiye'nin ilk resmi kayak okulu Suşehri Buldur köyünde Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından açılmıştır. Kronolojisi bu kadar zengin olan bir şehir. 1917 yılında ilk resmi kayak okuluyla başlayıp 1930'lu yıllarda kayakla ilgili sempozyumların yapıldığı Türkiye'nin ilk kayak kulüplerinden Yıldız Dağı Kayak Kulübü 1933 yılında Sivas'ta kurulmuş olması Türkiye'nin ilk katıldığı kış olimpiyatlarına giden dört sporcudan birisinin Sivaslı olması ve ilerleyen yıllarda yine birkaç tane daha olimpik sporcuların olması ve bugün totalde 30 40'a yakın milli sporcunun yetişmiş olduğu turizm ayağında da uzun yıllar hayalleri kurulmuş olan Yıldız Dağı kış sporları merkezi ki Sivas'ta dördüncü kayak merkezidir. Türkiye'nin en modern kayak merkezlerinden birine sahip olmamız hasebiyle bu bilgilerin bir şekilde toparlanması gerekliydi. Ben de bunları toparlayıp bir kitap haline dönüştürüp gelecek nesillere aktarmak istedim" dedi.

"Türkiye'deki kayak tarihi ile Sivas kayak tarihi eşzamanlı başlamış"

Türkiye'deki kayak tarihi ile Sivas kayak tarihinin eşzamanlı başladığını aktaran Erzurum, "Kitabım ofis çalışması üç yıl sürdü. Yaklaşık 16 binin üzerinde gazete arşivlerinde araştırmalar yaptım. Kitabın neredeyse yüzde 90'ı zaten gazete arşivlerinden temin edildi. Hiçbirisi ansiklopedik bilgiler değil. Bir iki kitaptan faydalandım. Ama bunun dışındakilerin hepsi gazete arşivleri ve ansiklopedik bilgi olmayan bilgiler, gün yerine çıkmamış bilgiler. Kayak Türkiye'de askeri amaçla başladı ve 1. Dünya Savaşı'nda Rusların ülkeye girmesi ile birlikte Arif Hikmet Koyunoğlu ki bu kişi Cumhuriyet döneminin en önemli mimarlarından bir tanesidir. Türkiye'deki birçok ünlü binanın mimarlarından birisidir. Balkanlar'da savaşmış bir yedek subay. Giderken öğrendiği Suşehri Buldur köyü havzasında kaldığı için Rusların Anadolu'ya girmesi ile birlikte de orayı güvenli ve karın çok olduğu bir bölge olması sebebiyle ilk kayak okulunu orada açmıştır. Ama bu askeri amaçlıdır. Sivil hayata geçmesi Cumhuriyet kurulduktan sonra 1930'lu yıllara denk gelmektedir, halk evleri aracılığıyla. Orada da Türkiye'deki kayak tarihi ile Sivas kayak tarihi eşzamanlı başlamış ve ilerlemiştir" diye konuştu.

"Kayak sporu çalışmaları da Anadolu'da kar olan yüksek dağları olan bölgelerde başlıyor"

Erzurum, Kayak sporu çalışmalarının Anadolu'da kar olan yüksek dağları olan bölgelerde başladığını ifade ederek, "Türkiye'de spor teşkilatının yapılanmasına kısaca baktığımız zaman Osmanlı döneminde Türkiye İdman Cemiyeti daha sonra Türkiye İdman Cemiyeti birliği ve sonra Beden Terbiyesi Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı'yla gelir. Genç Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında halk evleri kuruluyor. Halkın savaş sonrası moral motivasyonu yükseltmek için Türk gençlerini spor yapması için ve halk evlerinde sportif faaliyetler sanatsal, oyunsal faaliyetler başlıyor ve o arada da 1930'lu yıllarda kayak sporu 3-4 tane spor branşında bir tanesi. Kayak sporu çalışmaları da Anadolu'da kar olan yüksek dağları olan bölgelerde başlıyor. Bunların başında da Erzurum,Sivas, Sarıkamış, Bursa Uludağ ve Ankara gibi iller geliyor. Kayseri ve bunlar ilk yıllarda halk evleri arasında çeşitli etkinlikler yaparak onlara kitabımızda genişçe yer verdik kayak sporunu geliştirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Sivas, Spor, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta kayak tarihi kitap oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide son dakikalar nefes kesiyor Canlı anlatım! Derbide son dakikalar nefes kesiyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:50 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta kayak tarihi kitap oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement