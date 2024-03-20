Sivas'ta "Okullararası Küçükler Yüzme grup yarışları" gerçekleştirildi. Yarışlarda başarılı olan sporcular Türkiye Şampiyonasında yer alma hakkı elde etti.
"Okullararası Küçükler Yüzme grup yarışları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 4 Eylül Spor Vadisi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlene heyecan dolu yarışlara takım ve ferdi olarak 14 ilden, 136 sporcu katılım sağladı. 2 gün yarışlarında derece yapan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Grup etabındaki heyecan dolu yarışlara Sivas'ı temsilen okullar katıldı. Yarışlarda derece alan takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve başarı belgelerini Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Aytaç Keklik, Emrah Yıldırım, Ergün Çoban, Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu, hakemler ve antrenörler takdim etti.
Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, derece yapan sporcuları kutladı. - SİVAS
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı açıklandı. Milliler, İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleştiği grupta iç saha maçlarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak. İlk maçlarını 5 Nisan'da İsviçre'ye konuk olarak yapacak olan milliler, 31 Mayıs'ta Azerbaycan ile Erzincan'da karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında oynanan maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan ve sahaya giren taraftarlar arasında yer alan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Toplamda 12 taraftarın ifadeleri alınmaya devam ediyor.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen Özdemir ile Kıcıman ikilisi, Antalya Şampiyonası'nda madalya alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile yapacağı maçların programı açıklandı. Türkiye, İsviçre ile 5 Nisan Cuma günü, Macaristan ile 9 Nisan Salı günü, Azerbaycan ile 31 Mayıs Cuma günü ve 4 Haziran Salı günü karşılaşacak. İsviçre ile oynanacak maçın yapılacağı stat daha sonra açıklanacak.
Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 235 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti. Programda öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen veriler ışığında, hangi spor dalında yetenekli oldukları belirlenen öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek. Programın amacı, geleceğin sporcularını keşfetmek ve onları spora kazandırmaktır.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'da futbol oynadığı dönemde vergi kaçırmaktan dolayı 2 ayrı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Cezası ertelenen Turan, cezaevine girmeyecek.
Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, takımıyla Premier Lig'de mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi. Rosenior, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştırdığını ve Premier Lig'in her zaman rüyalarını süslediğini belirtti. Ayrıca, Türk oyuncular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında olumlu düşüncelerini paylaşarak, Acun Ilıcalı ile olan uyumlarının muhteşem olduğunu ifade etti.
FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini ve Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor'a da 3'er dönem ceza verildiğini duyurdu. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını açıkladı. Olası bir çekilme durumunda Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında gerileme riski, yayıncı kuruluşun ihalelerden dolayı çakılması, futbolcuların serbest kalması, yüksek maliyetli faturaların ortaya çıkması ve liglerin askıya alınması gibi yaptırımların olabileceği belirtiliyor.
Türkiye'yi yurt dışında temsil eden milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynayarak kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Pehlivan, Türk hentbolunun gelişimi için Avrupa hentbolunu öğrenmenin önemine vurgu yaparken, genç oyuncuların Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde oynamalarını önerdi. Ayrıca, sakatlık sonrası eski formunu yakalamaya çalışan Pehlivan, tekrar ülkesini yurt dışında başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.
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