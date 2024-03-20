Sivas'ta Okullararası Küçükler Yüzme Grup Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ta Okullararası Küçükler Yüzme Grup Yarışları Gerçekleştirildi

Sivas\'ta Okullararası Küçükler Yüzme Grup Yarışları Gerçekleştirildi

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Küçükler Yüzme grup yarışlarında başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonasında yer alma hakkı elde etti. 14 ilden 136 sporcu katılım sağladığı yarışlarda derece yapan takımlar için ödül töreni düzenlendi.

20.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Sivas'ta "Okullararası Küçükler Yüzme grup yarışları" gerçekleştirildi. Yarışlarda başarılı olan sporcular Türkiye Şampiyonasında yer alma hakkı elde etti.

"Okullararası Küçükler Yüzme grup yarışları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 4 Eylül Spor Vadisi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlene heyecan dolu yarışlara takım ve ferdi olarak 14 ilden, 136 sporcu katılım sağladı. 2 gün yarışlarında derece yapan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Grup etabındaki heyecan dolu yarışlara Sivas'ı temsilen okullar katıldı. Yarışlarda derece alan takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve başarı belgelerini Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Aytaç Keklik, Emrah Yıldırım, Ergün Çoban, Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, derece yapan sporcuları kutladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Okullararası Küçükler Yüzme Grup Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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