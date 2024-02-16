Sivas'ta Sivas Takım Spor Sporları Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, "Bu çalıştayda ortaya konulan düşünceler ve fikirlerin Sivas sporuna katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu çalıştayın tüm ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Sivas Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde spor çalıştayı gerçekleştirildi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen çalıştaya Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe, Sivasspor'un eski futbolcusu Hayrettin Yerlikaya, spor adamları, hakemler, antrenörler ve gazeteciler katıldı.
Tunç: "Çalıştaydan çıkacak kararlar önemli"
Çalıştayın açılış konuşmasını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç gerçekleştirdi. Tunç, Sivas'ın spor altyapısının çok iyi olduğunu ifade ederek, "2020 yılında biz yine spor çalıştayı düzenlemiştik. Çalıştaydan çıkan sonuçları değerlendirerek neler yapmamız gerektiğine dair ödevlerimizi yaparak çalıştayımızı sonlandırmıştık. Bir şehirde kulüp ve lisanslı sayısı ne kadar artarsa o şekilde sportif başarı da net bir şekilde ortaya çıkar. Amatör Evi'nin de yapılmasıyla beraber amatör camianın sorunu ortadan kaldırıldı. Şu anda tüm kulüplerimiz antrenman noktasında ciddi bir rahatlama noktasındalar. Tüm kulüplerimize de tesislerimiz açık. Bu çalıştay sonunda da alacağımız kararlar önemli. Çalıştayın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum" dedi.
Doğan: "Çalıştay Sivas sporuna katkı sağlayacak"
Daha sonra konuşan Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise, Sivas'ın spordaki başarılarından bahsederek, "Sivas ilimiz spor altyapıyla her alanda çeşitli sporcular yetiştirmiş bir ildir. Olimpiyat şampiyonlarının Sivas'tan çıkması da büyük bir başarıdır. Bu çalıştayda ortaya konulan düşünceler ve fikirlerin Sivas sporuna katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu çalıştayın tüm ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada düşüncelerini aktaracak olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS
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