Sivas'ta Spor İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Sivas'ta Spor İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sivas\'ta Spor İş Birliği Protokolü İmzalandı
06.07.2026 10:51
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve TSYD, sporun gelişimi için iş birliği protokolü imzaladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, sporun gelişimine katkı sağlayacak eğitim, etkinlik ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. SBTÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, Türkiye Spor Yazarlar Derneği Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzaladığımız protokolle kurumlarımız arasındaki iş birliğine güzel bir katkı sağlamış olacağız. Üniversite öğrencilerimiz buralarda aldıkları eğitimin yansıra, sosyal ve kültürüler. Sportif faaliyetlerde TSYD ile iş birliği oluşturacağız. Üniversitemizin sportif amaçlı tanıtım ve etkinliklere yönelik çalışmalarını TSYD ile birlikte yapacağız" dedi.

İmza töreninde görüşlerini dile getiren TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, "TSYD'nin amacı yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmek, yetenekli gençleri amatör spor dallarında geliştirmek, özellikle meslek sevgisini ön planda tutmak amacıyla üniversiteler arası paydaş çalışmalarda yer almaktır. Üniversite yönetiminin öğrencilerle birlikte hazırladıkları projeleri etaplar halinde devreye sokarak öğrencilere yönelik eğitim amaçlı çalışmalar yapacağız" dedi.

Çağlayan konuşmasının sonunda TSYD'nin çalışmalarına destek olan ve Üniversite-TSYD iş birliğini her zaman ön planda tutarak örnek çalışmalar sergileyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve ekibine teşekkür etti.

Protokol töreni karşılıklı imzaların atılmasının ardından son buldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Bilim, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Spor İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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