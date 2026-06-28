Sivas Takımı, Kayseri\'de Şampiyon Oldu

Kayseri'de düzenlenen Sokaklar Bizim 5x5 İç Anadolu Bölge Müsabakalarında şampiyonluğa ulaşan Sivas temsilcisi, gösterdiği başarılı performansla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Turnuvası"nda Sivas'ı temsil eden takım, Kayseri'de gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı.

Rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olan Sivas ekibi, elde ettiği sonuçla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Başarılı takım, önümüzdeki günlerde Uşak'ta düzenlenecek finallerde Sivas'ı temsil edecek.

Sivaslı sporcuların ortaya koyduğu performansın gurur verici olduğunu belirten Sivas Futbol İl Temsilcisi Doğan Özçelik, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - SİVAS