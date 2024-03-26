Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında 47 Madalya Kazandı

Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları'na kısıtlı imkanlarla hazırlanarak katılan Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Müsabakalara katılan Sivas Uzuntepe İlkokulu-Ortaokulu elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettirdi. Kısıtlı imkanlarla il birinciliğine hazırlanan okul, müsabakalarda toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti. Küçük erkekler kategorisinde 14, küçük kızlar kategorisinde 14 ve bireysel kategoride 19 madalya kazanan okul, rakiplerini tek tek geçerek müsabakalara damgasını vurdu.
Konu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Uzuntepe İlk-Ortaokulu Müdürü Fatih Unaş, öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi. Unaş, "İl birinciliğinde bu sene 47 madalya elde ettik. Aslında bu tesadüf değil. 2019'da 6 derece ile başladık. Pandemi de bir boşluk oldu ama geçen sene 34 madalya kazanarak zirveye çıkardığımızı düşünürken bu sene bilek güreşi masası tedarik ettikten sonra 47 madalya kazandık. İleriki yıllarda ben hedefimizi 58 olarak koyuyorum. Bu öğrencilerimizin performansına da bağlı. Türkiye derecesi de elde etmek istiyoruz. Okulumuzun imkanları kısıtlı, bir spor salonumuz yada bir kapalı alanımız yok. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Mehtap Açıl bu konularda istekli olduğu için çocuklara da bu yansımış durumda. Bilek güreşi masamız olmadığı için çocuklar profesyonel anlamda turnuvalara hazırlanamıyordu. Doğal olarak öğrenci masası ve öğretmen masası üzerinde çalışıyordu. Bu sene bilek güreşi masası ayarladık. Bu şekilde öğrenciler daha profesyonel anlamda eğitim almaya başladılar ve o da derecelere yansıdı. Bu sadece bizim değil turnuvayı düzenleyenlerinde dikkatini çekti. Havalar soğuk olduğu zaman koridorda çalışıyoruz. Havalar iyi olduğu zaman da bahçede çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mehtap Açıl: "Çok mutlu ve gururluyuz"
Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Mehtap Açıl ise, 47 madalya kazanarak büyük bir derece elde ettiklerini vurguladı. Açıl, "Açıkçası çok mutlu ve gururluyuz. Biz bilek güreşine 2018'de başladık okul sporları kapsamında. O sene de güzel dereceler elde ettik. Bir öğrencimiz de Türkiye üçüncüsü olmuştu. Geçen yıl ve bu sene müsabakalara katılan öğrencilerimiz toplamda 47 madalya kazandılar. Çok emek verdik, hep okul sıralarında yapıyorduk biz bu sporu. Okul sıralarında tekniği çok doğru yapamasalar da çocuklar kendi beden güçleriyle güzel dereceler elde ettiler. Bu sene bize bilek güreşi masası yaptırıldı ve onun sonucunda da çocukların teknikleri daha güzel gelişti. Sporda okul olarak ben ve öğrencilerim çok istekliyiz. Kendi kapasitemiz anlamında her şeye katılmaya çalışıyoruz. Güzel dereceler de geliyor. Bu derecelere devam etmek istiyoruz" dedi.
İl birinciliğine katılan öğrenciler ise elde ettiklerini başarıdan dolayı mutluluklarını dile getirerek, daha bir çok madalya kazanacaklarını söylediler. - SİVAS
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