İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular önemli dereceler elde etti. İki sporcu ise Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Sivaslı atletler, İstanbul'da düzenlenen Ömer Besim Koşalay Kros Müsabakası ve Türkiye Kros Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Gerçekleştirilen organizasyonda Sivas'ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde önemli başarılara imza attı.

U18 Kadınlar 3 bin metre yarışında mücadele eden Mevlüde Tutak ikinci olurken, Afra Eslem Yıldırım yarışı 8'inci sırada tamamladı. U20 Kadınlar 4 bin 500 metre kategorisinde Nisanur Taşçı 11'inci oldu. U20 Erkekler 4 bin 500 metre yarışında ise Muhammed Arda Kıratik birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Mehmetcan Kapağan 14'üncü sırada yer aldı.

Büyük Kadınlar 1500 metre kategorisinde piste çıkan Dilan Yılmaz da yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kros Şampiyonası'nda elde edilen derecelerin yanı sıra Sivaslı iki atlet, milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Muhammed Arda Kıratik ve Dilan Yılmaz, 13 Aralık 2026 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 32. SPAR Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek.