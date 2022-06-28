Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı

28.06.2022 16:15
Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı

Kahramanmaraş'ta yapılan Karakucak Türkiye Şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 altın, 1 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta yapılan Karakucak Türkiye Şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 altın, 1 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle "Büyükler U20 ve U17 Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası" Dulkadiroğlu Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda yapıldı. Karakucak güreşlerine, Türkiye genelinden yoğun katılım oldu. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas güreş Eğitim Merkezi sporcuları derece yapmayı başardı.

Sivas adına mücadele eden Rüştü Altuntaş 76 kiloda, Şahin Dur 84 kiloda ve Mehmetcan Üngör 120 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Sefa Yıldırım ise 66 kiloda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kaptı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı - Son Dakika

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