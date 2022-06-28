Sivas adına mücadele eden Rüştü Altuntaş 76 kiloda, Şahin Dur 84 kiloda ve Mehmetcan Üngör 120 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Sefa Yıldırım ise 66 kiloda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı - Son Dakika

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