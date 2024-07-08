Sivaslı Sporcu Emir Yılmaz, Yüksek Atlamada İkinci Oldu

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İzmir'de düzenlenen U16 ve U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Emir Yılmaz, yüksek atlama branşında ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2024 yılı yarışma takviminde yer alan, U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası İzmir'de gerçekleştirildi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen atletizm yarışlarında sporcular dereceye girebilmek için ter döktü.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emir Yılmaz, yüksek atlama branşında ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Sporcunun antrenörü Alperen Kıratik, sporcusuyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Emir Yılmaz'ın elde ettiği bu başarı, Sivas spor camiasında büyük sevinç yaşattı. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS