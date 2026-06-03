Sivaslı Sporcular A Milli Takımda

Sivas Gençlik ve Spor Kulübü'nün 4 başarılı sporcusu, gösterdikleri performansla Kriket A Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Sivaslı sporcular, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kriket branşında elde ettikleri başarılı performanslarla Türkiye Kriket A Milli Takımı aday kadrosuna seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ömer Kütük, Serdar Burak Emir, Mertcan Dönmez ve Sefa Genç, gösterdikleri üstün performans sayesinde A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan sporcular, 6-16 Temmuz tarihleri arasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek Kriket Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek. - SİVAS