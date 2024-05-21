Spor

Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü.

İstanbul'da düzenlenen, "Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası" sona erdi. 42 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya Sivas'tan katılan sporcular ise büyük başarı elde etti. Sivaslı sporcular, şampiyonada 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak Sivas'ı gururla temsil etti. Sporculardan Gül Taştan ve Fatih Gülhan 1. olarak altın madalya, Serap Yıldız 2. olarak gümüş madalya, Nihal Aris, Beyza Yalçın, Erhan Çetiner, Mimar Sinan Çakmak, Sercan Akdeniz, Efran Demiryürek, Nesrin Aygün ve Ahmet Taştan ise 3. olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - SİVAS