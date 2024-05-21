Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü - Son Dakika
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Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü

Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası\'ndan 11 madalya ile kente döndü

İstanbul'da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular, 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak kente büyük bir başarıyla döndü. Gül Taştan ve Fatih Gülhan altın madalya, Serap Yıldız gümüş madalya, Nihal Aris, Beyza Yalçın, Erhan Çetiner, Mimar Sinan Çakmak, Sercan Akdeniz, Efran Demiryürek, Nesrin Aygün ve Ahmet Taştan ise bronz madalya kazandı.

21.05.2024 15:28
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Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü.

İstanbul'da düzenlenen, "Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası" sona erdi. 42 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya Sivas'tan katılan sporcular ise büyük başarı elde etti. Sivaslı sporcular, şampiyonada 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak Sivas'ı gururla temsil etti. Sporculardan Gül Taştan ve Fatih Gülhan 1. olarak altın madalya, Serap Yıldız 2. olarak gümüş madalya, Nihal Aris, Beyza Yalçın, Erhan Çetiner, Mimar Sinan Çakmak, Sercan Akdeniz, Efran Demiryürek, Nesrin Aygün ve Ahmet Taştan ise 3. olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü - Son Dakika
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