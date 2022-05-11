Sivaslı wushucular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Sivaslı wushucular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

11.05.2022 15:42
Sivaslı wushucular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden 5 sporcusu, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası için Bulgaristan'a uğurlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden 5 sporcusu, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası için Bulgaristan'a uğurlandı.

Wushuda Avrupa ikinciliği ve çok sayıda Türkiye birinciliği bulunan Samet Şahin ile Avrupa, Balkan ve Türkiye dereceleri sahibi eşi Şengül Şahin'in çalıştırdığı spor kulübünde wushu şampiyonalarına hazırlanan 21 sporcu, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-16 Şubat'ta gerçekleştirilen "Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Türk Milli Takım Seçmeleri Wushu Kung Fu Şampiyonası"na katıldı.

Burada 12 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden sporculardan 5'i, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için yola çıktı.

Wushu Milli Takım Antrenörü Samet Şahin, sporcuları uğurlama töreninde AA muhabirine, Antalya'daki şampiyonada başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Sporcularımızdan 5'i, yarın başlayacak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Şu an 8 sıkletimiz var ve hepsinden derece bekliyoruz." dedi.

Sporculara güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Şengül Şahin de "Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracaklarına inanıyorum. Hepsiyle birebir ilgilendik, inşallah derecelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporculardan Feyza Özgür ise turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Daha sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatları düşünüyoruz. Gideceğimiz her turnuvada bayrağımızı dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Yiğit Koç da şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini söyledi.

Uğurlama programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İlyas Uzundağ ve sporcuların aileleri katıldı.

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Bulgaristan, Antalya, Türkiye, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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