Sivasspor, 10. haftada Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, 10. haftada Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışıldı; maç 13 Ekim 2026 Salı 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Sivasspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 10. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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