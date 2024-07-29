Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

29.07.2024 19:33
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EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yenileme çalışması ile dar alan oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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