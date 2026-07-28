Sivasspor 2026-2027 Hazırlıkları Sürüyor

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tek antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarının ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile sona erdi.