Sivasspor 2026-2027 Hazırlıkları Sürüyor
Sivasspor, Kayseri Erciyes'te akşam antrenmanıyla sezon hazırlıklarına devam etti.
Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tek antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarının ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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