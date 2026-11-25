Sivasspor, 28 Kasım'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Bodrum FK maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 16. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman ısınma, pas, dar alan ve taktik çalışmalarla tamamlandı; iki takım 28 Kasım Cumartesi saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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