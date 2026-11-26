Sivasspor, 28 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Çağdaş Çavuş yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması, dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı; karşılaşma 28 Kasım Cumartesi 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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