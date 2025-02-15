Sivasspor 3 Maçtır Kaybediyor

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki puan hasretini sonlandıramadı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan periyotta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Sivasspor, ligin 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.