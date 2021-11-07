Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Ligde son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 5 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor iç sahada ile 1-1, 11. haftada da Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligde dün de sahasında GZT Giresunspor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Sivasspor ligde 7'nci beraberliğini aldı Ligin en çok berabere kalan takımı unvanını koruyan Sivasspor'un beraberlik sayısı 7'ye yükseldi. Sivas temsilcisi 12'nci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı. Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Son Dakika

40 bin kişinin Asya'dan Avrupa'ya koştuğu İstanbul Maratonu'nda startı Ekrem İmamoğlu verdi

Volkan Demirel'den Uğurcan ve Altay kıyaslamalarını bitirecek sözler

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı

İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi

Kavga ettiği iki kişiyi kurşuna dizdi! İş yerine baskın yapan ekipler, bir ceset daha buldu

Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi

Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı