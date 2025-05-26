FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
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