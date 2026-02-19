Sivasspor\'a -40 puanlı Adana Demirspor\'dan çelme

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SİVASSPOR'A ÇELME

Sivasspor'un golünü 3. dakikada Valon Ethemi kaydetti. İlk yarıyı önde bitiren Sivasspor, son anlarda yıkıldı. Adana Demirspor, 88. dakikada Gökdeniz Tunç'un attığı golle skora denge getirmeyi başardı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivasspor, 32 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor ise puanını -39 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek.