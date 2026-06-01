Sivasspor\'a Destek Ziyareti

Sivasspor'da olağan genel kurulun ardından yönetim sürecinin Divan Kurulu'na devredilmesiyle birlikte yeni yönetimin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İzgi ve Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan'dan oluşan heyet, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Sivasspor'un içinde bulunduğu süreç hakkında bilgi vererek İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla'dan kulübe destek talebinde bulundu.

Ziyarette konuşan Mehmet Şarkışla ise, İl Genel Meclisi'nin yarın toplanacağını, toplantıya Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'in de başkanlık yapacağını ifade etti. Şarkışla, toplantının ilk gündem maddesinin Sivasspor olacağını belirterek, meclis üyelerinden kırmızı-beyazlı kulübe destek verilmesi yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.

Sivasspor'un şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Şarkışla, kulübün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması için tüm kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ise Sivasspor'a gösterilen ilgi ve destekten dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla'ya teşekkür ederek, kulübün geleceği adına sürdürülen çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - SİVAS