Sivasspor'a Hükmen Mağlubiyet Cezası - Son Dakika
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Sivasspor'a Hükmen Mağlubiyet Cezası

PFDK, Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı ve kulüp görevlisine ceza verdi.

07.02.2025 20:38
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PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü görevlisi TAYLAN OKAN İŞÇİ'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 148.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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