Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, Adana'ya giderek kampa girecek.

Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.