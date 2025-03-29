Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika
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Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-1 Yendi

Sivasspor, Adana Demirspor\'u 5-1 Yendi

Sivasspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

29.03.2025 15:39
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Bekir Böke ceza sahasına girdi. Bekir Böke, topu kale alanı içerisindeki Rodrigues'e aktardı. Topu kontrol eden Rodrigues, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

52. dakikada Adana Demirspor savunmasından seken topu önünde bulan Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla vuruş yapan Rodrigues çerçeveyi tutturamadı.

68. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan Manaj, koşu yapan Bekir Böke'yi gördü. Topu kontrol eden Bekir Böke, aşırtma vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Bekir Böke, pasını Manaj'a aktardı. Topu kontrol eden Manaj, sağ ayağıyla sert şut çekti, top direğin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada orta alanda topla buluşan Manaj, savunma arkasına Efkan Bekiroğlu'na pas attı. Topla ilerleyen Efkan Bekiroğlu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta golünü attı. 5-1

87. dakikada Manaj'ın pasında boş pozisyonda vuruş yapan Moutoussammy, topu dışarı gönderdi.

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin Ünal

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi (Simic dk.87), Moutoussammy, Charisis (Poungouras dk.79), Bekir Böke (Menig dk.87), Efkan Bekiroğlu (Pritchard dk.79), Rodrigues (Turgunbayev 62), Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Murat Eser dk.79), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Bünyamin Balat (Fougeu dk.79), İzzet Çelik (Aksel Aktaş dk.79), Maestro, Ali Yavuz Kol (Osman Kaynak dk. 61), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ (Yusuf Barasi dk. 30)

Yedekler: Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rey Manaj (dk.13 ve 17), Rodrigues (dk.48) Bekir Böke (dk. 68) Efkan Bekiroğlu (dk. 76) (Sivasspor), Salih Kavrazlı (dk. 35) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Charisis, Manaj, Uğur Çiftçi (Sivasspor) Burhan Ersoy (Adana Demirspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika

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