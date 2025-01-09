Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan Yiğidolar, pas çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS