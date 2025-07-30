Sivasspor, Aliou Badji\'yi Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 1997 doğumlu forvet Aliou Badji renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Aliou Badji ile anlaşmaya vardı.

Futbola Casa Sports'ta başlayan Badji, Djurgarden, Rapid Wien, Al Ahly, Ankaragücü, Amiens SC, Bordeaux, Gaziantep FK ve Red Star FC takımlarında görev yaptı.