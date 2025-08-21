Sivasspor Amed Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması ve dayanıklılık koşuları yapan kırmızı beyazlı ekibin, antrenmanın son bölümünde ise atletik oyunlarla günü noktaladığı bildirildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.