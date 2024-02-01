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Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarını tamamlayarak hazırlıklarını sonlandırdı. Kırmızı-beyazlılar, bugün Ankara'ya hareket edecek ve yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak olan maça çıkacak.

01.02.2024 11:51
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Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Ankara'ya gidecek.

Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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